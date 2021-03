Presenta Ivonne Montero daño pulmonar por Covid-19

La actriz y cantante, Ivonne Montero, reveló a través de su cuenta de Instagram que dio positivo a Covid-19.

“Lamentablemente el coronavirus me alcanzó. Me encuentro en casa, infectada; llevo ya una semana con síntomas de dolor de cuerpo fuerte, el primer día me dio dolor de cabeza y nunca más me volvió a dar, los globos oculares me dolían terrible y una tosecita que es la que tengo ahorita, pero digamos que voy bastante bien”.

En un video posterior, señaló que sigue presentando fiebre de hasta 39.2 grados, dolor de cuerpo, tos y que en una tomografía reciente presenta daño pulmonar. Dijo sentirse con ánimo y señaló que una doctora la visita constantemente y que continua consumiendo dióxido de cloro, “es con lo que me he estado cuidando y protegiendo de tiempo atrás”.

Detalló que por el momento se encuentra en su casa, apoyada por su familia. Su hija Antonella está viviendo con sus abuelos para evitar cualquier tipo de contagio e invitó a sus seguidores a continuar cuidándose del Covid-19.

