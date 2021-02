Presenta Dolores Padierna registro como candidata de Morena a la alcaldía  Cuauhtémoc

Señaló que esta alcaldía debe de ser un lugar seguro para todas y todos, un lugar libre de violencia, donde cada persona pueda vivir a plenitud

La diputada Dolores Padierna Luna presentó este martes su solicitud de registro ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para participar en la contienda interna por la alcaldía Cuauhtémoc.

“Hace unos momentos presenté mi solicitud de registro. Desde hace muchos años, como a ustedes les consta, he luchado por el bienestar del pueblo de México, lo he hecho desde diversas trincheras, pero pocas cosas me enorgullecen más que tener la posibilidad de volver a trabajar desde y por la Cuauhtémoc, nuestro hogar”, informó la legisladora en un videomensaje dirigido a vecinos de esa demarcación.

Señaló que esta alcaldía debe de ser un lugar seguro para todas y todos, un lugar libre de violencia, donde cada persona pueda vivir a plenitud.

Es hora de que renovemos la esperanza en la Cuauhtémoc, donde necesitamos un gobierno honesto y eficiente, entregado al único objetivo de lograr el bienestar de sus habitantes y que acompañe en este esfuerzo a nuestra jefa de gobierno y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, Padierna agradeció todas las muestras de confianza que vecinos le han expresado, “me debo a ustedes, y sé que sin la confianza ciudadana ningún proyecto político tiene futuro”.

“Los invito a seguir caminando juntos para lograr que la Cuauhtémoc sea un verdadero ejemplo para la Cuarta Transformación de México”, puntualizó.