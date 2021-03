Prefiere AMLO no hablar sobre caso Macedonio

Andrés Manuel López Obrado prefirió no hablar en su conferencia matutina sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, acusado de agresión sexual, quien se postula desde Morena como candidato a gobernador de Guerrero.

Ya no quiero hablar de eso, porque cualquier cosa que diga puede producir polémica y ser utilizado en mi contra”, señaló.

Asimismo recordó que hay una frase “que se le atribuye a varios personas, aunque no aplica para lo que hacemos nosotros tofos los días”.

“Según esa frase uno es dueño de su silencio y rehén de lo que dice’.

Destacó que esa frase no aplica porque en las conferencias matutinas “hablamos de todo, pero en ese caso he dado mi punto de vista suficiente y ya no quiero seguir refiriéndome a eso”, puntualizó.

Según un documento filtrado a los medios, Salgado Macedonio ganó una segunda encuesta interna de Morena que lo confirmó como candidato a gobernador de Guerrero a pesar de las denuncias de violación y abuso sexual.

La encuesta del gobernante Morena, que se filtró a la prensa, le da a Salgado Macedonio un puntaje de 10, que es una preferencia del 28.5% para él como candidato, una disposición al voto del 25.4 por ciento e incluso del 23.5% corresponde a mujeres.

