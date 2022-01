PRD exigió que Gatell comparezca ante Cámara de Diputados

Jesús Zambrano, líder nacional de PRD, exigió la comparecencia de Hugo López Gatell ante la Cámara de Diputados, esto ante el incremento de contagios de Covid-19 en México.

“Que el Presidente de la República no lo proteja, que no lo esconda, hoy no se presenta a La Mañanera por tener una gripa y tos, pero en cuanto se recupere que dé la cara, que rinda cuentas a las y los mexicanos. Porque por un mal manejo y mala estrategia ante la pandemia por covid-19 resultaron ya más de 300 mil decesos de personas en el país y ahora que el gobierno federal y el subsecretario de Salud minimizan el alza de contagios es criminal e irresponsable”, demandó.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...