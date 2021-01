Por primera vez en toma de posesión presidencial de E.U se ha clamado en español el Juramento a la bandera en voz de la cantante de origen puertorriqueño Jennifer López

El español se ha colado por primera vez en una toma de posesión presidencial en Estados Unidos, ha llegado de la boca de la cantante de origen puertorriqueño Jennifer López, que durante su actuación en la ceremonia en la que Joe Biden ha jurado su cargo como 46 presidente del país, ha clamado en español el Juramento a la bandera: «Una nación, bajo dios, indivisible, por libertad para todos».

Un mensaje de unidad con el que López, vestida completamente de blanco, ha recordado que Estados Unidos es un país multicultural en unos tiempos convulsos que ha obligado a las fuerzas de seguridad a blindar la ciudad de Washington con 25.000 soldados de la Guardia Nacional armados con fusiles tras el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

Entre fuertes medidas de seguridad y siguendo el protocolo sanitario, López ha interpretado dos conocidas canciones patrióticas ‘This land is your land’ de Woody Guthrie, convertida en himno antifascista en los últimos años, y ‘America the beautiful’, compuesta en 1893 por una profesora de inglés, Katarine Lee Bates.

La ceremonia de toma de posesión de Joe Biden ha estado marcada por las excepcionalidades -la pandemia, el asalto al Capitolio y la ausencia del ya expresidente Donald Trump han transformado el acto- pero ha recuperado la tradición que comenzó con John F. Kennedy de contar con artistas de renombre para actuar en las escalinatas del capitolio.