Por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, fracaso en investigación de normalistas de Ayotzinapa

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Ante la falta de resultados en las investigaciones, a casi cuatro años de los lamentables acontecimientos y cansados de las promesas sin cumplir por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, familiares, compañeros, amigos y seguidores de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en septiembre de 2014, ratificaron su firme e inquebrantable decisión de buscar, por su “cuenta y riesgo”, a las víctimas y evitar que éstas “sigan perdidas” en la larga lista de personas desaparecidas.

De manera categórica, los padres y representantes legales de los normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 confirmaron que el 19, 20, 21, 22 y 23 de mayo próximo, en todo el estado de Guerrero, sin importarles la presencia de miembros de la delincuencia organizada y la pandemia del Coronavirus, realizarán una “cruzada” para buscar a los 43 normalistas, quienes se afirma fueron “levantados” por autoridades policiales y militares. Han transcurrido casi seis años y el paradero de los jóvenes es un misterio, nadie sabe nada a ciencia cierta y las autoridades, tanto de antaño como del presente, lo único que han hecho es “darle largas al asunto”, el que ha sido politizado.

Asimismo, los quejosos destacaron que también se realizarán movilizaciones, plantones y mítines en diversos puntos de la geografía nacional, destacando la caminata que harán del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez. “Han transcurrido muchos, muchos meses y las autoridades no llegan a nada concreto. Las actuales nos prometieron que esclarecerían los hechos, pero estamos igual que al principio. No hay resultados y sólo existen promesas sin cumplir. Se han gastado millones de pesos en investigaciones que no han llevado a nada. Pagan millonarios salarios y todo ello para nana”, citan padres de los normalistas de Ayotzinapa, quienes dicen estar decepcionados de las autoridades, en especial las federales.

De igual forma destacaron que las autoridades federales, encabezadas por el subsecretario Alejandro Encinas, aseguran haber realizado su mayor y mejor esfuerzo para aclarar los hechos y se sancione a los responsables de los mismos, pero está más que claro que han fallado. “Queremos resultados, no excusas o nuevas promesas. Queremos saber, pero ya, dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero saber qué pasó con ello, dónde se encuentran”, puntualizan padres de familia, quienes sostienen que el tiempo no los doblegará ni tampoco la ineficiencia de las autoridades.

“Vamos a buscarlos por nuestra cuenta y nada impedirá que ello ocurra. Lo importante para nosotros es saber qué paso con los muchachos”, sentenciaron los familiares de los normalistas, quienes acotaron que si en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto existió unja “verdad histórica” sobre los lamentables hechos, en la presente existe, al menos hasta el momento, una “decepción histórica”, ya que no hay resultados y las expectativas de llegar a una solución de hecho se han esfumado.

