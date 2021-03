Por negarse al pago de cobro de piso Crimen organizado quema ambulancias en Cancún

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Ubicado en las inmediaciones de Palacio Municipal de Benito Juárez (Cancún) emisarios del crimen organizado quemaron ambulancias del hospital particular “Playamed” en venganza por que sus propietarios, a quienes amenazaron por medio de una pancarta, no han “cubierto adeudos” por el cobro de piso. En los hechos no se registraron desgracias personales.

Informes policiales refieren que el ataque a las ambulancias se registró a las cinco de la mañana, luego de que llegaron al estacionamiento varios hombres que rociaron gasolina a los vehículos para enseguida incendiarlas, hechos que fueron reportados a las autoridades policiales por transeúntes y vecinos de la zona, quienes también, por medio del teléfono de emergencia 911, dieron parte al Cuerpo de Bomberos.

“Los maleantes dejaron escrito en una cartulina mensaje dirigido a los dueños del hospital, encabezados por Luis Mora, en el que además de amenazarlos les precisaban que la quema de las ambulancias se debía a que tenían un adeudo de tres meses en el pago de derecho de piso, el que se presume asciende a decenas de miles de pesos, hechos que son investigados por policías ministeriales.

Se precisó que una de las ambulancias del hospital, localizado en avenida Nader y Supermanzana 2-A, quedó totalmente calcina y la otra sufrió daños de consideración. Se estima que los daños materiales ascienden a por lo menos dos millones de pesos. Serán los peritos de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, los encargados de determinar la cantidad de los daños materiales.

Cabe destacar que la oportuna intervención de los elementos del Cuerpo de Bomberos evitó que la conflagración se extendiera y causara daños mayores, en tanto que policías estatales, municipales y federales resguardan la zona y el Ministerio Público integra carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Hasta el momento las autoridades han declinado revelar el texto del mensaje dejado por los responsables del incendio.