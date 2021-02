Por medio de Twitter, Jeffrey Lichtman pide a AMLO intervenir en caso de Emma Coronel

Jeffrey Lichtman, el abogado de Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, llamó este jueves al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a intervenir en el caso de su clienta.

A través de un mensaje en redes sociales, Lichtman lanzó una pregunta al presidente: “¿Cuándo recibimos el trato de Cienfuegos?”.

Lo anterior luego de la intervención del gobierno federal tras la captura en Estados Unidos del exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por presuntos nexos con el narcotráfico.

El general Cienfuegos fue detenido el 16 de octubre cuando arribó en un vuelo al Aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, a petición de la DEA presuntamente por narcotráfico y “delitos graves”.

Tras conocerse el caso, el gobierno de López Obrador intervino en el caso para lograr, un mes después, que Estados Unidos pusiera en libertad al exfuncionario mexicano quien regresó pronto al país.

En enero pasado, “la Fiscalía General de la República resolvió que no procede la acusación que la DEA le fabricó al general Cienfuegos” y el general fue exonerado de cualquier delito o responsabilidad que pudieran llevarlo a prisión.

@lopezobrador_ When do we get the #Cienfuegos treatment? I'll wait.

— Jeffrey Lichtman (@NYCDefenseLaw) February 25, 2021