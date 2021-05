Por el accidente en la Línea 12 del STC-Metro, denuncia formal en FGJ-CDMX contra Miguel Ángel Mancera

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

“No soy Ministerio Público, pero para nosotros, para el Partido del Trabajo, Miguel Ángel Mancera es el responsable de la tragedia registrada en la Línea 12 del Metro”, aseguró el diputado Benjamín Robles Montoya, luego de presentar, en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, acompañado de su homóloga María de los Ángeles Huerta del Río, denuncia formal contra el exjefe de gobierno por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilegal y abandono del servicio público. Confirmó que este jueves, en la Cámara Baja, pedirán el desafuero del ahora Senador de la República.

Entrevistado en la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Robles Montoya sostuvo que el exjefe de gobierno, así como el entonces director general del STC-Metro, Jorge Gaviño, no cumplieron con su cometido e hicieron oídos sordos a las denuncias que sobre las malas condiciones en que se encontraban algunos tramos de la llamada Línea Dorada estaban afectados y representaban un grave peligro. “Debieron actual con diligencia y no lo hicieron, pero la justicia lo ha alcanzado y tendrán que responder por sus irresponsabilidades”.

Destacó que efectivamente Miguel Ángel Mancera ordenó el cierre de por lo menos seis estaciones de la referida Línea que aseguraba estaban en malas condiciones, las que a pesar de lo que ahora digan no fueron reparadas como debieron, por lo que “ahora vemos los males resultados y la muerte de varias personas”.

Insistió en que tanto Mancera como Gaviño –quienes han solicitado sean citados por los legisladores para detallar todos y cada uno de los trabajos que realizaron en el reforzamiento de las estructuras de ese medio de transporte– pudieron haber evitado la tragedia –26 muertos—registrada el pasado día tres, pero no lo hicieron, por lo que ahora el “largo brazo de la justicia los alcanzará”.

Al cuestionarle su la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum o la directora general del Metro, Florencia Serranía, podrían estar relacionadas con los lamentables hechos, el diputado petista se concretó a ratificar que para la bancada de su partido no hay más responsables que Mancera y Gaviño, además de que no es Ministerio Público para determinar si hay otros culpables. Hemos hecho una denuncia concreta, con hechos reales, no con mentiras y mucho menos con fines políticos. Hay pruebas para acreditar la responsabilidad de los acusados, acotó el diputado, quien confirmó que este jueves solicitarán el desafuero del exjefe de gobierno y actual Senador.

Comparte esto: Tweet



Imprimir