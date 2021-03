Por depósitos irregulares en bancos de Andorra En la Mira de la FGR Manlio Fabio Beltrones y familia

Por ROBERTO MELENDEZ S.

A efecto de deslindar responsabilidades y proceder en consecuencia, la Fiscalía General de la República investiga al exlíder del PRI y exsenador Manlio Fabio Beltrones, a su hija Sylvana y su esposa Sylvia Sánchez, por el depósito de casi 10 millones y medio de dólares en la banca privada de Andorra, ello en cuatro cuentas que se presume habían sido blindadas.

De igual forma, las autoridades ministeriales federales también investigan al exvicepresidente de la Asociación de Editores de Periódicos, Diarios y Revistas de la República Mexicana, Luis Alejandro Capdevielle, a quien presumiblemente Beltrones habrían entregado millones de pesos por haber colaborado en la aprobación de la Ley Federal de Radio y Televisión y Ley Federal de Telecomunicaciones, ello en 2006.

De acuerdo a información difundida por medios internacionales, los depósitos hechos por Sylvana, actual Senadora de la República, se hicieron entre 2009 y 2010 y ascendieron a 10 millones 400 mil dólares. Sobre el particular, autoridades de Andorra también realizan pesquisas, ya que en aquel tiempo la hija del exlíder de la Cámara Alta contaba con sólo 26 años y no tenía ningún cargo púbico.

Se estableció que la joven Beltrones Sánchez, senadora por el estado de Sonora, abrió dos cuentas bancarias, mientras que su madre Sylvia Sánchez también apertura, en 2008 y 2009, otras cuentas por un monto de varios millones de dólares, acciones que ahora son investigadas por las autoridades ministeriales federales de México.

En entrevista telefónica con El País, influente y prestigiado diario español, el también exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, puntualizó: “Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político”.

De igual forma enfatizó que en ningún momento las autoridades le informaron respecto de la investigación y que la misma ya había sido investigada y en su momento archivada, lo que estimó volverá a ocurrir, “La nueva investigación consiste en determinar una vez más la licitud de los recursos depositados en Andorra. Y nos investigan a las mismas personas, a la familia Beltrones y a mí, por los mismos hechos. Se están violando derechos fundamentales. Este es un caso juzgado y resuelto. Todo quedó ya aclarado “.

