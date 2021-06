Poco apoyo ofrece la Conade a atletas previo a los olímpicos

Falta de apoyos, poca claridad en los selectivos para determinar a los deportistas que integrarán el representativo mexicano en los Juegos Olímpicos de Tokio, son sólo algunas quejas de los deportistas mexicanos a poco menos de 45 día de la justa veraniega.

La última en externar sus quejas en contra de alguna de las federaciones 28 integradas al Comité Olímpico Mexicano (COM) y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), fue la ciclista Jessica Salazar, quien, afirmó, fue excluida de la competición pese a ser una de las máximas representantes en dicha disciplina.

“No es justo que a cuarenta días de los Juegos Olímpicos estemos viviendo esto. La verdad me siento mal, no entreno, no descanso y me duele pasar por esto, ¿cómo es posible que al ser la única atleta en aportar el cien por ciento de los puntos en una prueba que más se esperan resultados, esté pasando por esto?”, dijo en un video difundido en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la atleta, la Federación Mexicana de Ciclista la excluyó del representativo nacional, pese a ser “la mejor arrancadora de México” y ha haber aportado la mayor cantidad de puntos para obtener la plaza olímpica.

Salazar había perdido su lugar en las pruebas de velocidad por equipos e individual, así como en la de ómnium.

Sobre el tema, el director de la Comisión del Deporte de Jalisco, Carlos González, acusó que el proceso de selección fue “a quemarropa, además angustioso, puesto que se han tenemos que valorar pruebas que ni siquiera son del programa olímpico”.

Por ello, dijo que solicitará ala federación y a la Conade “saber cuáles fueron los criterios técnicos, ya que realmente cambiaron todos los procesos”.

Otra atleta que se sumó a las quejas fue la ciclista Yareli Salazar.

“Hago este video para que se respeten mis dos plazas olímpicas. Actualmente, soy la mejor ciclista mexicana de fondo y medio fondo“, dijo en un video difundido en su cuenta de Twitter.

