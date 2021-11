Pobre Ceda-Cdmx victima de depredadores, participantes

***Con más pena, que gloria se cumplieron 39 años de la Central de Abasto de la Ciudad de México, botín económico y político, de las autoridades en turno, participantes.

Por Raúl Ruiz-Verenice Tellez-Miguel Celaya /Reporteros.

Se cumplieron 39 años de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda-Cdmx), sin nada que festejar, debido a los problemas qué hoy día existen en el magno mercado, estos que se han agudizado a través del tiempo, reprocharon participantes, comerciante y clientes. Informaron qué, hace 15 años había más de 500 policías que custodiaban a la Ceda-Cdmx todos los días de la semana y ahora solo lo hacen 40 elementos para vigilar una extensión de 327 hectáreas y salvaguardar la integridad física y bienes de poco más de 500 mil personas que por día asisten a la central, antes en otras administraciones se barría diariamente (se contaba con personal y equipo suficiente), se recolectaban las 750 toneladas de basura y desechos, se impermeabilizaban los techos de las bodegas y pasillos todos los años, había intensas campañas de fumigación en bodegas y áreas comunes, para erradicar la fauna nociva.

Pero desgraciadamente a causa de la corrupción, todos esos programas fueron desapareciendo a través del tiempo, esto gracias a que políticos del gobierno en turno de la Ciudad de México y de la Central de Abasto, se fueron apoderando de la administración de nuestro magno mercado, aseguraron. Agregaron, entendamos qué todos esos políticos vienen durante su administración a llevarse (robarse) todo lo que pueden y con ello, se han agudizando todos estos problemas año con año, sin duda los más grandes depredadores de la Ceda-Cdmx son los propios administradores y autoridades en turno. En ese contexto, los comerciantes y clientes pidieron, “cuidemos nuestro mercado por qué los participantes de este fideicomiso se los heredaremos a nuestras siguientes generaciones”. Aseguraron los afectados los políticos solo vienen a ver “qué se chingan”, cuidémonos y cuida a tu vecino es normal sentir celó comercial, pero nosotros no somos los enemigos. Los enemigos son los políticos que vienen a saquear nuestro magno mercado por qué esto es una mina de oro, en efectivo para el partido en turno, no te dejes engañar todos son los mismo azules, verdes, amarillos y morados, todos son la misma mierda. Cabe señalar, que por disposiciones de la administración a cargo de Marcela Villegas Silva este 2021, no se permitió celebrar a los participantes con sus clientes el 39 aniversario de la Ceda-Cdmx, con el argumento de evitar mayores contagios de Covid-19.

