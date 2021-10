Plantea AMLO método de encuesta para elegir candidato presidencial de Morena

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que implementará un método de encuesta para que el ciudadano elija al candidato o candidata para la presidencia del 2024 por Morena, además que así va a garantizar que no haya imposiciones en quién será el candidato de Morena a la Presidencia de la República en 2024.

Aseguró que no tiene “preferida” o “preferido” para sucederlo en la Presidencia de la República en 2024.

“No tengo ningún preferido, a ninguna preferida, hablando en términos de pluralidad”, expuso.

Al preguntarle si “¿Claudia (Sheinbaum) es su preferida?”.

“(Risas) Está buena la pregunta, no en este caso, sino de tiempo atrás, yo siempre he respetado la voluntad de la gente, los deseos de la gente, no he actuado de manera antidemocrática me tocó fundar con mujeres y hombres Morena y hay dos cosas que nos han ayudado a resolver conflictos, una las encuestas para escoger candidatos o la insaculación eso está en los estatutos”.

Como en la elección de 2011, López Obrador planteó el método de la encuesta, cuando le ganó al entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.

Aseguró que con ese método se garantiza que sus adversarios no puedan meter la mano e imponer un candidato a modo o en contra del movimiento de transformación.

