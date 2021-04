Planea Alfredo Adame, quedarse con más de la mitad del presupuesto de su campaña electoral

Alfredo Adame, candidato a diputado federal por Redes Sociales Progresistas (RSP), plantea “chingarse” 25 millones de pesos que se les otorgarán para la campaña electoral que inició ayer domingo 4 de abril, de acuerdo con un audio filtrado que ha sido difundido en redes sociales.

En la grabación se puede escuchar que Adame habla con su socio de que recibirán 40 millones de pesos por las campañas. “De esos 40 millones nos chingamos 25, son los negocios”, dice el actor, hoy aspirante a la Cámara de Diputados por el distrito 14 de la Ciudad de México con cabecera en Tlalpan.

RSP obtuvo el registro como partido en octubre del 2020, con lo cual obtuvo un presupuesto de 19 millones 792 mil pesos en financiamiento ordinario al que se suman otros 890 mil para actividades específicas, 3 millones 741 mil en prerrogativas postales y 26 mil más en prerrogativas telegráficas. Además, de los montos otorgados por los organismos públicos locales electorales (OPLES) en cada entidad de la República.

“Yo ya me senté con Elba Esther, cabrón. Ya me senté con Maricruz Montelongo, la hija, y con Fernando González, con todo el rollo, y con Pedro Pablo de Antuñano. El pedo va. La orden es ‘no le tires pedo a Claudia Sheinbaum’, por ejemplo, en Tlalpan. ‘No le tires pedo a López Obrador.’ A la que quedó, que es una pendeja y me la robó la vez pasada, (Patricia) Aceves, chínguenla. Además está peleadísima con Claudia”, presume el actor vuelto político.

Adame identifica a “La Maestra” Gordillo como una de las dueñas de Redes Sociales Progresistas, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard. Así como explica que el partido fungirá como un satélite del Movimiento Regeneración Nacional para mantener la mayoría en la Cámara de Diputados tras las elecciones del próximo 6 de junio.

“No va a llegar (Morena) a la mayoría de diputados en la Cámara, necesitan agarrar cabrón de todo el rollo. Entonces a RSP lo van a super apoyar para que meta lo más posible en la Cámara. La diferencia va a ser como de 11 diputados. El pedo es que de RSP van a sacar esos 11 diputados para tener la mayoría de 256”, asegura.

Explica que ya le contaron “toda la historia, cómo está todo por dentro” y que el secretario de Relaciones Exteriores será el relevo de López Obrador en 2024. “Marcelo Ebrard es el próximo presidente. ¿Por qué crees que me fui yo con él? Marcelo Ebrard es el próximo presidente de México y es el que va”, dice.

Comparte esto: Tweet



Imprimir