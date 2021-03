Piden Servicios de Salud en Oaxaca actuar con responsabilidad durante las vacaciones de Semana Santa

Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) hacen un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, hacer conciencia de la importancia de no bajar la guardia y aplicar en todo momento las medidas sanitarias, para evitar contagios de COVID-19.

Asimismo, la dependencia de Salud recomendó no salir de casa y seguir los eventos religiosos por transmisiones en vivo en las diferentes plataformas electrónicas, en caso de realizar un viaje imprescindible en estos días de asueto, usar siempre de manera adecuada el cubrebocas, no organizar salidas con personas que no vivan en el mismo hogar, además de evitar en todo momento sitios que presenten aglomeraciones o donde no se garantice la sana distancia.

Indicó que las actividades que se realicen y las personas con las que interactúe antes, durante y después de un viaje pueden aumentar el nivel de riesgo; advirtió que las personas con síntomas asociados al SARS-CoV-2 o si han tenido contacto con alguna persona enferma en los últimos 14 días, no deben salir de sus hogares.

Recordó que a pesar de que Oaxaca se ubica en el semáforo epidemiológico color amarillo, aún es necesario cuidarse y poner en práctica los protocolos de salud, ya que la pandemia continúa activa y el riesgo es latente.

Los SSO señalaron que en el caso de acudir a restaurantes, hoteles o espacios recreativos verificar que realicen los protocolos higiénicos, que el personal utilice correctamente el cubrebocas y que se respete el aforo permitido, y de preferencia, acudir a lugares donde exista buena ventilación.

Ante lo cual, también la institución exhortó a los turistas locales e internacionales a respetar y cumplir cabalmente las normas sanitarias, en el transporte aéreo y terrestre, así como las playas y establecimientos turísticos, y con ello poder reactivar la economía sin afectar la salud y bienestar de la población.

Finalmente, pidió a la sociedad a reforzar las acciones de protección, como el uso de careta, lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, o usar alcohol en gel, evitar el contacto físico, así como informarse en cuentas oficiales, estar pendiente de la presencia de posibles síntomas y ante una emergencia llamar al 911.

