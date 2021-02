Piden en Morena investigar a precandidatos «chapulines»

TLALNEPANTLA, Méx.- Ante el inminente proceso electoral de este año, actores políticos, militantes, líderes sociales y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) exigen, tanto a la dirigencia nacional, que encabeza Mario Delgado, así como al delegado especial para dichos procesos, Isaac Montoya, no permitir, ni avalar a “precandidatos” a cargos de elección nacional, que no están en la misma línea de la 4T. “Iríamos en retroceso. Hoy chapulines de la política, intentan dividir y desprestigiar a nuestro movimiento, tratando de incrustar a gente nefasta, con aquellos que siempre criticaron y estuvieron en contra del creador del primer partido real de izquierda en este país”.

Lo anterior lo manifestaron, miembros del “Circulo de Ciudadanos para la Observancia de la Administración Pública Federal , Estatal y Municipal” que encabezan Javier López Medrano, y Carlos Torrecillas , luego de que un ex panista, Alberto Díaz Trujillo, “Beto”, intenta ser abanderado a la alcaldía por Morena, a sabiendas que su padrino político, el ex alcalde del PAN en Tlalnepantla, Ulises Ramírez, trata de incrustar a su gente en Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, entre otros, para que Felipe Calderón y ahora jefe político Enrique Vargas del Villar, quien “negocio” la alianza PAN, PRI y PRD, con tal de desestabilizar a nuestro partido político”.

Por otra parte, la militancia de MORENA, destacaron que “estamos demandando respuestas: ¿Quién de Morena, trata de imponer a un espía en nuestro partido? No vamos a avalar que colaboradores del ex alcalde panista Ulises Ramírez, venga a imponer su voluntad. Y remataron: “No se acuerdan que Ulises se ha maneja donde manera turbia para enriquecerse. Hoy no vamos a permitir que delincuentes de la política traten de manejar e imponer candidatos. Tenemos verdaderos morenistas que están dispuestos a trabajar para y por los morenistas de Tlanepantla”, dijeron.

Y fueron más allá al demandar tanto a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera, (UFI) investigar a “estos dos pájaros de cuenta”, toda vez que en su afán de tomar el control interno y político de MORENA está la mano del ex presidente Felipe Calderón. ¡No lo vamos a permitir! – y de ser necesario estamos dispuestos a entregar las fechorías que han cometido Ulises Ramírez y Beto Díaz, ante el primer mandatario de la nación”, dijeron.

Los morenistas de Tlalnepantla, recordaron cuando el viernes 7 de junio del 20123, la revista Proceso, exhibió las anomalías de Ulises Ramírez, no es posible que teniendo información y debidamente documentado la FJG y la UIF, hoy traten de engañarnos y no actúen en consecuencia,» manifestaron.

Y, aseguraron que panistas antagónicos como lo es Ulises Ramírez en el Estado de México ha difundido información sobre la fortuna que ha acumulado en los años recientes, entre ellos valiosos terrenos, casas, obras de arte y hasta una avioneta, cuyo valor no pudo ni podo adquirir con sus ingresos como senador, diputado y coordinador de asesores de Juan Camino Mariño o cuando éste fue secretario de Gobernación QEPD. Los antagonistas de Ramírez Núñez en el PAN, que controlaban a través del impugnado presidente estatal, atribuyen esa riqueza a su relación con personajes dedicados a la delincuencia, razón por la cual supuestamente del ex presidente Felipe Calderón lo alejó de su entorno”, concluyeron.