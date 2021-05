Piden apoyo para gastos funerarios y estudios de menor

Murió en el accidente del metro

Por Dafne Mora

El señor Juan Luis Díaz, entre rezos y lágrimas fue despedido por sus familiares y amigos.

“ Estoy velando a mi papá, murió en el accidente del Metro”, aseguró Luis.

Por su parte la señora Lucía dijo que se enteró del fatal accidente en el que perdió la vida su hijo por las noticias.

“Porque era la hora en que él regresa y ese día no le tocaba traer su camioneta y cuando él no usa la camioneta del trabajo se viene en el metro y desgraciadamente, venía con su pareja y también ella perdió la vida”, dijo la señora Lucia Galicia.

Los familiares del fallecido recordaron que se enteraron del accidente, en redes sociales y en las noticias, pero afirmaron que jamás se imaginaron que su ser querido se encontraba entre las víctimas fatales en la línea 12.

“Trate de empatizar con la situación, dije no pues pobre gente, tal vez sus familiares estaban ahí, sin saber yo que mi papá se encontraba ahí. Y hasta que después desgraciadamente me vengo enterando que si, él se encontraba en el vagón”, afirmó Luis.

Recuerdan que cuando supieron que estaba desaparecido Juan Luis, comenzaron a buscarlo desesperadamente en hospitales hasta que se enteraron del fatal desenlace.

“Mi hijo no localizaba a su papá le marcaba, le marcaba y no contestaba y pues su hermano va al lugar de los hechos y hay le dicen que sí que se encuentra entre las personas que ya habían fallecido”, Yuliana Torres ex pareja de Juan.

Posteriormente, los afectados comentaron que comenzaron con los trámites para poder velarlo, sin embargo lamentaron que no contaron con ningún apoyo por parte del Gobierno para los gastos funerarios.

“Lamentablemente no, contamos con ayuda para los gastos funerarios de mi papá”, comentó Luis.

Ante esta situación la señora Luisa, ha hecho un llamado a las autoridades para que su nieto Luis, pueda continuar con sus estudios ahora que su padre perdió la vida.

“Que la autoridad se haga responsable, no nada más de mi nieto, de tanto pequeñito que quedó huérfano, ya sea de papá, de mamá y que la autoridad se haga responsable de ellos y que trate de brindarles una ayuda para que terminen sus estudios”, pidió la señora Luisa, mamá de Juan Luis.

Comparte esto: Tweet



Imprimir