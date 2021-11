Pide INAI a Salud informar sobre lotes recibidos de vacunas contra Covid-19

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió a la Secretaría de Salud (Ssa) informe sobre los lotes recibidos en México de la vacuna contra el Covid-19, especificando el número y la cantidad de dosis por farmacéutica, así como el lugar del país donde se aplicaron o, si están almacenados, en algún estado de la república.

Dicho ordenamiento surge luego de que el organismo atendiera la queja de un particular a quien le fue negada esa información bajo el argumento de que es reservada por tratarse de un asunto de seguridad nacional.

“Cómo no presumir lo que se supone que se ha hecho bastante bien y cómo no dar pistas para que no se dude que esto se hacía real, porque puede uno decir: hemos tenido 127 millones de vacunas, pero luego no dices ni qué lotes, ni de dónde, ni de qué farmacéutica, ni nada, porque es Seguridad Nacional, pues pones en duda las condiciones”, enfatizó el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, encargado del caso.

