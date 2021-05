Pide EU a México política energética que respete la inversión

La Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, pidió a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, que México ofrezca una política energética que respete la inversión estadounidense, al tiempo que haga mayores esfuerzos para facilitar el comercio.

Katherine Tai, enfatizó a Clouthier, la importancia de varios temas en curso que son importantes resolver entre los dos países, tales como, mejorar los enfoques regulatorios basados en ciencia y el riesgo en la agricultura; acceso de papas frescas estadunidenses a todo México.

“Una reanudación inmediata de las autorizaciones de productos biotecnológicos agrícolas en México; una política energética que respete la inversión estadounidense, y sea coherente con los esfuerzos para abordar el cambio climático; y mejores esfuerzos de facilitación del comercio”, aseveró la representante de Estados Unidos.

​La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), detalló que durante la reunión bilateral, la Embajadora Tai y la Secretaria Clouthier, expresaron su anticipación compartida de una Comisión de Libre Comercio del T-MEC sólida al tiempo que acordaron mantenerse en comunicación regular.

During our FTC session @tatclouthier and I discussed the historically important US-MX relationship, and how to strengthen relations w/ our neighbors, especially when it comes to environmental regulations and Mexico's historic labor reforms. pic.twitter.com/OAxWZOPwae

