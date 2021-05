Pide Cabeza de Vaca a la Corte se revise a fondo su caso

El gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca reapareció este viernes en la capital del estado para solicitar al Gobierno Federal sacar las manos de la elección y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisar de fondo el proceso en su contra por el desafuero.

En Palacio de Gobierno, en Ciudad Victoria, también anunció una gira por Estados Unidos para gestionar inversiones en la entidad, así como el encuentro con políticos demócratas y republicanos.

Sobre la carta firmada por la Alianza Federalista emitida esta mañana, el mandatario estatal dijo que es un pronunciamiento sólido y firme de los gobernadores de AF para exhortar a la SCJN a que se metan al fondo del asunto que tiene que ver con el artículo 111 constitucional en la fracción 5.

“Si bien es cierto que aquí en Tamaulipas ya se resolvió que la última instancia es el Congreso del estado, y este ya determinó la no homologación en el caso del juicio de procedencia, también es cierto que el resto de los estados pues podrían caer en una situación similar, por eso se le está diciendo a la corte, ‘hey no te vayas por encimita, vete al fondo del asunto y de una vez resuelve en pleno esta situación para que no quede duda alguna’, es simplemente imposible imaginar, que un partido que tenga mayoría simple en la Cámara de Diputados en este caso, Morena pretende querer tergiversar lo que está establecido en la constitución”.

Cabeza de Vaca aseguró que la fabricación de delitos en contra de gobernadores se puede extender sin no se analiza a fondo su caso

“Con solo que digan ‘ah, voy a hacer un juicio y poner y quitar gobernadores’, ellos no tienen esa facultad, los únicos que tienen esa facultad para poder remover a un gobernador son los congresos locales”

En Tamaulipas, el congreso estatal rechazó el documento de desafuero enviado por la Cámara de Diputados, decisión que resaltó el gobernador, incluyó la abstención de 7 diputados de Morena en el estado.

Sobre la supuesta investigación en su contra en los Estados Unidos, Cabeza de Vaca aseguró no tener pendientes, y resaltó lo señalado por el abogado y es fiscal en EU Tony Canales,

“Hizo un rastreo en las cortes, allá no existe ninguna causa que tenga que ver con un delito que se haya cometido o que estén proceso, son solo acusaciones con recortes de periódico, dimes y diretes, páginas de internet y eso es peligroso… hay gobernador en Tamaulipas para rato”.

Sobre las acusaciones por la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones, García Cabeza de Vaca consideró lamentable esta acción y pidió prudencia y no caer en tentaciones.

“Yo creo que tiene que poner el ejemplo es el señor Presidente de la República, y bueno, no lo digo yo, ya lo han manifestado otros liderazgos inclusive de otro mismo partido, Porfirio Muñoz Ledo ha hecho sellamiento delicados a la violaciones constantes a nuestra Constitución, ya cuando uno hace un lado, ahí es donde empiezan los problemas”.

El mismo gobernador aseguró haber sido señalado de delitos electorales por supervisar obras.

“He sido muy cauteloso y muy cuidadoso para no caer en prácticas que han caído en otros estados en delitos electorales, no quiero caer en tentaciones para no enrarecer el ambiente político no queremos abonar a eso, es por eso que voy a ser muy respetuoso, exhorto a los tres órdenes de gobierno a respetar la ley electoral y que sea un proceso democrático con una gran participación de la ciudadana”.

El mandatario tamaulipeco también habló de una gira que realizará en los próximos días en Estados Unidos y posiblemente en Canadá, la cual será la semana entrante o en 10 días, periodo por definir,

En esta buscarán inversionistas de varios estados de la Unión Americana, y que incluirá un acercamiento en Washington para dar seguimiento a la relación con congresistas de ambos partidos políticos de aquel país.

