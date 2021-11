Pide AMLO participe la población en revocación de mandato

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a la población que participen en la revocación de mandato.

El mandatario dudo sobre si podía o no hacer dicha invitación, para no violar alguna ley.

“Están invitados todos, cumplimos tres años y vamos a informar. También aprovecho, creo que lo puedo hacer, no lo va a prohibir, pero hay que participar en la revocación de mandato, todo el pueblo. ¿Sí puedo? ¿No puedo? Que todos participemos en la revocación de mandado, es sí o no, sí o no, sí que continúe el Presidente, no, que renuncie, y que todos participemos porque los conservadores son demócratas cuando les conviene”, indicó.

“Entonces no quieren participar y van a llamar a que la gente no participe, pero yo creo que es un buen ejercicio porque no es solo aplicarlo ahora, en marzo, sino ya quedó establecido en la Constitución, hacia adelante se va tener que estar aplicando cada tres años, preguntándole al pueblo, que es el soberano, el que manda, ¿Quieres que continúe o que renuncie?”, comentó sobre sus adversarios.

