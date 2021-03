Pide AMLO al INE cambiar su conducta y ser un verdadero juez de la democracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los consejeros del INE, a modificar su conducta, siendo verdaderos jueces de la democracia.

Ante el proceso electoral de este año, en su gira de trabajo por Campeche, el mandatario recordó casos en los que el INE no actuó en consecuencia.

“Yo espero que recapaciten porque hasta las piedras cambian de modo de parecer y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad y que se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y por la democracia”.

En este sentido recordó cuando quería unirse PAN y PRI Para ganarle la presidencia en la pasada contienda presidencial, “pero de todas maneras íbamos a ganar pero iba a meterse todo el aparato del Estado, lo que hacían, utilizar todo el dinero del presupuesto, cuando nos robaron la presidencia en el 2006 los secretarios de estado fueron como delegados a los estados, acuérdense que allá en Tamaulipas mandaron al Secretario de Comunicaciones, a (Pedro) Cerisola”.

También se refirió a la intervención de los gobernadores en el proceso electoral.

“No lo castigaron (a Mario) Marín, (por el tema de Lidya Cacho, registrado en 2005) porque les ayudó en el fraude del 2006. Pero en el sexenio pasado, porque estamos hablando del INE, ¿que no fue el doctor Narro, Secretario de Salud, como delegado al Estado de México? En la elección de Gobernador, y eso no lo vio el INE, no vio nada.

“Luego se grabó una conversación que tuvo con el gobernador de Tamaulipas, (Eugenio Hernández) que ahora está preso, y se reían diciendo: gracias por el apoyo, después del fraude, te sobregiraste, fue más de lo que te pedimos y fueron unos ingratos porque ahora lo tienen en la cárcel. Pues, a cada Secretario y asignaron un estado, con todo el presupuesto, por eso no castigaron al que estaba de Gobernador de Puebla, (Mario) Marín”.

