Pide AMLO a reporteros no hablar de temas partidistas

Luego de que el INE solicitara al presidente Andrés Manuel López Obrador bajar de sus redes sociales la conferencia mañanera del pasado viernes, al considerar que violó la veda electoral, por difundir programas sociales, pidió a los reporteros no hacerle preguntas que comprometan esa disposición, porque él se ve obligado a contestarlas.

“Hay que cuidarnos, y ayuden ustedes, no me pregunten cosas que sean comprometedoras, porque si ustedes me preguntan pues les tengo que contestar, si no van a decir y para qué las mañaneras. Pero sí vamos a cuidar que no hablemos de temas partidistas, de asuntos relacionados con la elección, sí de la democracia, ¿eh?”.

E indicó sobre los temas que considera que sí se pueden tratar en sus conferencias desde Palacio Nacional.

“Sí de que se participe, sí de que se haga valer la democracia, sí de que no haya fraude electoral, sí de que haya elecciones limpias y libres, sí de que no intervenga el Gobierno, que no se utilice el presupuesto público para favorecer a ningún partido y a ningún candidato. Sí que haya condiciones de igualdad para todos, que haya democracia, eso sí, sin inclinar la balanza o mostrar preferencia por algún partido o algún candidato”.

En este sentido indicó que la oposición busca recuperar la Cámara de Diputados, para tener el control del presupuesto el país, porque no están de acuerdo con los programas sociales y la gratuidad en medicamentos.

“No estoy inventando nada, en contra de la pensión a niños de niños con discapacidad, en contra de las becas, en contra de la salud pública y gratuita. Entonces, ellos quisieran manejar el presupuesto, la gente tiene que saber y ya cada vez hay más información de que la función principal de la Cámara de Diputados, la facultad exclusiva (…) es aprobar el presupuesto”.

“Les molesta, aunque parezca increíble, la atención médica y los medicamentos gratuitos. Tan es así que cuando se planteó una reforma constitucional sus representantes en la Cámara de Diputados votaron en contra de la pensión de los adultos mayores”.

