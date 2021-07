Pide AMLO a pobladores de Aguililla que no se dejen manipular por grupos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los pobladores de Aguililla Michoacán, que no se dejen manipular por el crimen organizado y ayude a pacificar la zona, con un ‘no’ al odio.

En su conferencia mañanera que todos los grupos sociales, entre ellos la Iglesia, den la espalda a los criminales.

“Haciendo un llamado a la población de Aguililla, y de toda esa región de Michoacán, a la gente, a los campesinos, a los productores, a los comerciantes, a los religiosos, a todos, a que se ayude a conseguir la paz», dijo

Y añadió:» No a la violencia, sí a la paz, al diálogo, y a que no se dejen manipular por grupos delictivos que tienen otros propósitos”.

Esos grupos delictivos reparten despensas pero solo utilizan a la población, advirtió.

“Conozco Aguililla, conozco al pueblo de Michoacán y es un pueblo bueno, un pueblo trabajador, que no se dejen llevar, que no los enganchen porque hay dos o tres grupos que quieren apoderarse de territorios y provocar confrontación y pérdida de vidas humanas, y nosotros no queremos eso”, manifestó López Obrador.

