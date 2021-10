Pide AMLO a la OMS no se enoje y agilice la aprobación de vacunas

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, hizo un nuevo llamado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para certificar todas las vacunas contra Covid-19 que se están aplicando en el mundo. Señaló que no se deberían enojar, sino que deberían apurarse y resolver, dejar la “desidia”.

En “todos lados hay burocracia”, dijo López obrador.

Señaló que envió una carta solicitando la aprobación de los antídotos y que espera una respuesta formal.

Respecto a la solicitud del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que pidió “enviar a sus expertos para que vean el procedimiento que usan, datos, evidencia y principios”, el mandatario mexicano señaló que ese es mero trabajo de la organización.

“Que porque no les han mandado todo el expediente, qué no pueden ellos hacer una denuncia contra un país… y decir esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la OMS, porque les estamos pidiendo desde hace seis meses que nos manden todos sus protocolos, sus pruebas y no lo han hecho ¿Por qué se quedan callados?”, dijo AMLO.

“No se deberían de enojar, deberían de apurarse y resolver, eso es lo que yo respetuosamente les planteó y eso es lo que les digo en la carta, que ya resuelvan”, añadió.

Por último, el presidente señaló que millones de personas se han inmunizado con esas vacunas, pero la OMS no les ha dado el visto bueno. Sin embargo, las vacunas han demostrado que protegen.

