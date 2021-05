Pide AMLO a la Corte resolver si Francisco García Cabeza de Vaca mantiene fuero

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver si el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, mantiene su fuero constitucional.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el mandatario informó que ayer se reunió con varios ministros de la Corte: Yasmín Esquivel, Luis González Alcántara, y el ministro presidente, Arturo Zaldívar, donde no se trató el tema del mandatario tamaulipeco.

Sin embargo, López Obrador dijo que su petición pública para la Corte es que “lo más pronto posible” defina si García Cabeza de Vaca sigue con fuero.

Hace unas semanas, la Cámara de Diputados desaforó al gobernador de Tamaulipas, y el pasado miércoles, un juez le giró orden de aprehensión por diversos delitos.

“En el caso del Poder Judicial y en lo relacionado con el señor Cabeza de Vaca, me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad, que digan si el señor tiene fuero o no y que asuma el Poder Judicial su responsabilidad, que todos actuemos de manera responsable”, indicó.

A la fecha, el gobernador de Tamaulipas sigue en funciones, sus cuentas bancarias están congeladas, y según el Poder Legislativo de esa entidad, sigue como su mandato constitucional.

Sobre su reunión con los ministros de la Corte, el Presidente manifestó que los temas que sí se trataron fueron las leyes que fueron suspendidas por jueces federales como la de la Industria Eléctrica y la de Hidrocarburos.

