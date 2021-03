Pide AMLO a Diputados investigue a ASF por informe «tendencioso» sobre NAIM

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió una misiva a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, para solicitarle una investigación con relación al informe “falso y tendencioso” de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) respecto a los costos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

“Nosotros ya solicitamos formalmente a la Cámara de Diputados una investigación sobre este asunto, yo envié un escrito, a ver si no lo tienen ahí en su momento para que la Cámara de Diputados interviniera porque la Auditoría y depende de la Cámara de Diputados, entonces, que se hiciera la investigación, que se informara y que se tomaran medidas.

“Yo creo que la Cámara de Diputados está haciendo esa investigación, lo que recuerdo es que hicieron un cálculo de que la cancelación del aeropuerto había costado 330 mil millones y de acuerdo con la Auditoría que ellos mismos hicieron, el costo de la cancelación fue de 111 mil millones, le agregaron como 200,000 millones, por eso fue todo un escándalo”, indicó en su conferencia mañanera.

López Obrador leyó la misiva¸ en la que indica que la ASF, dependiente de la Cámara de Diputados, “elaboró una informe tendencioso y falso respecto que 331 mil millones de pesos cuando en realidad fue de una tercera parte de lo publicado, en consecuencia le solicitó en observancia de separación de poderes y si para ello no tiene inconveniente que es emprendan las acciones necesarias para hacer una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la auditoria Superior de la Federación y despeje la lamentable desinformación que el documento indujo en sectores de la población. Considero que tal solución es necesaria para servir a la causa de la transparencia y al prestigio de las instituciones”.

López Obrador consideró que fue un error “o hubo una intención de dañar al gobierno”, por eso toda la campaña para informar del caso, e indicó a modo de broma, que no denuncian penalmente pero de hacerlo, se tendría que pagar al Gobierno una cantidad importante por daño moral.

“Yo espero que sí, porque es muy obvio, no pueden equivocarse de tal manera, estamos hablando de 200 mil millones de pesos, si puedes en 10 millones la diferencia, 15, 20,50, pero son 200 mil, además no es cierto lo que ellos sostuvieron y lo que difundieron los medios, fue un error, no hubo la intención de dañar al Gobierno y por eso toda la campaña, bueno, tan es así que pusimos lo que han dicho intelectuales y comentaristas sobre el caso, como se lanzaban todos, entonces vamos a esperar el resultado que la Cámara haga la investigación”.

