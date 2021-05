Pensionados del IMSS se manifiestan en Segob, exigen pago por cesantía

Extrabajadores jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron esta mañana en las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir el pago del rubro por cesantía.

Los manifestantes acudieron en respuesta a la mesa de trabajo que se llevará a cabo a las 12 del día, en esta secretaría junto con funcionarios de diferentes instancias federales.

Nuestra lucha es que nos devuelvan los ahorros depositados en la subcuenta de cesantía y vejez. Que todos tenemos cuando nos jubilamos y sin embargo, a partir de noviembre de 2015 se nos dejó de dar ese dinero que son cantidades importantes en un promedio de 300 mil pesos por trabajador jubilado y que ahorita ya hay más de 80 mil jubilados y pensionados afectados. Tenemos ya más de cinco años que no nos han devuelto ese dinero y suman ya más de 23 mil millones de pesos lo que no nos han entregado a los jubilados del IMSS”, señaló el doctor Juan Ángel Castillo de enlace nacional de UNCIMSS.

Aseguró que la mesa de trabajo se realizará con funcionarios de alto nivel el director general de IMSS, el presidente de la CONSAR, funcionarios de la Secretaría del Trabajo, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y posiblemente representantes de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Los manifestantes se desplazaron desde 19 estados de la República e instalaron sus carpas en la calle de Atenas a la espera de que se inicie mesa de trabajo para recibir una respuesta favorable en torno al tema de sus afores.

Aseguraron que no instalarán un plantón permanente y que posterior a la resolución de la mesa de trabajo se retirarán a sus lugares de origen. No descartaron que los siguientes días se estarán incrementando las movilizaciones de jubilados del IMSS en diferentes ciudades de la República Mexicana.

El líder de la Unión Nacional de Comités del IMSS (UNCIMSS) dijo también que esta asociación tiene representación en 33 ciudades de la República y que está conformada por más de 5 mil jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ese dinero está en cuentas individuales depositado en cada una de las Afores, y no nos lo quieren regresar tiene nombre y apellido no dice ‘gobierno federal’. Al cumplir 60 años de edad nos retiran ese dinero y se le entrega la Secretaría de Hacienda y no sabemos a dónde va a parar”, detalló Juan Ángel Castillo, enlace nacional de UNCIMSS.

También dijo que a algunos de sus compañeros ya realizaron este retiro, pero el 70% de esos 80 mil aún no lo han retirado sino hasta que cumpla 60 años y por eso están teniendo estas mesas de diálogo.

Y que lo primero que nosotros siempre hemos dicho es el diálogo, pero si en el diálogo no hay una respuesta positiva obviamente vamos a seguirnos movilizando”.

