Patrulla Fronteriza rescata a niño migrante abandonado

Un niño migrante de origen nicaragüense, fue rescatado por agentes de la Patrulla Fronteriza, luego de que el infante pidiera ayuda tras ser abandonado por el grupo con el que viajaba para llegar a Estados Unidos.

En un video difundido en redes sociales por el agente Anjel Hernandez, el niño narra que desde un principio viajaba solo, sin su familia, acompañado del grupo que lo abandonó. Por ese motivo pidió ayuda a un agente

El niño fue encontrado por un compañero del agente Hernandez que regresaba a casa, al este de la Ciudad de Río Grande, en un camino rural cerca de La Grulla, Texas.

Una vez que el agente cuestionó al menor, explicó que fue su voluntad dirigirse a lapatrulla porque no tenía otro lugar a donde acudir.“No, yo vengo, porque si no, ¿pa dónde me voy a ir? Me pueden robar, secuestrar o algo. Tengo miedo», menciona el pequeño de Nicaragua.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), explicó que el niño tiene 10 años, viene de Nicaragua y cuando despertó, se dio cuenta que el grupo con el que viajaba ya no estaba. El menor fue llevado al centro de detención de Donna, en Texas, de donde sería trasladado a un centro del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El agente Anjel, dijo en redes sociales, que su familia ya fue contactada, y señaló que de acuerdo con la información de la Patrulla, el grupo en el que viajaba el niño estaba compuesto por 184 personas.

“Escenas como esta son demasiado comunes, pues los traficantes siguen abandonando niños en zonas desoladas, sin respeto por su bienestar”, dijo un vocero de la CBP a ABC 13.

Este martes, la CBP dio cuenta de dos hermanitos: una niña de cinco años y un niño de seis, que encontraron el lunes en una zona rocosa de la frontera entre California y México.

Los niños iban con un hombre y una mujer que luego los abandonaron y regresaron a territorio mexicano.

Los niños sólo pudieron decir sus nombres a los agentes, pero entregaron una nota con los datos de su madre, quien ya fue localizada.

