Para evitar fraude AMLO cerrará filas con gobernadores en las elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó que el Gobierno federal cerrará filas con los gobernadores del país para evitar el fraude, compra de voto y violencia en las elecciones.

Durante su gira por Mazatlán, destacó que los 30 gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México suscribieron el acuerdo por la democracia.

“Esto nos va a ayudar mucho en la convocatoria que hicimos a los gobernadores. Todos respondieron que vamos a cerrar filas para lograr esto que se le va a dejar como herencia, como legado a las nuevas generaciones” dijo.

Pidió que en las “futuras elecciones hay que ayudar para que las elecciones sean limpias y libres. Y le escribí una carta a todos los gobernadores para hacer un acuerdo en favor de la democracia”.

Se trata, dijo, de “cuidar que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, cuidar que no se compren los votos, cuidar que no se rellenen las urnas, que no se acarre a la gente a votar, que no se falsifiquen las actas, que no haya fraude electoral”.

A su parecer, “tenemos que establecer el hábito democrático, que se termine esa mala historia de fraudes electorales, que se reconozca a México en el mundo por su apego a la legalidad y por ser un país auténticamente democrático”.

