Ocurridas en la estación Hidalgo del STC-Metro Cesan a jefe de la PBI por agresiones a periodistas

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Derivado de presuntos abusos y agresiones en agravio de cuatro foto-reporteras en la estación Hidalgo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ordenó el cese del jefe de la Policía Bancaria e Industrial, José Arturo Blanco Hernández, quien al igual que varios de sus subordinados quedaron a disposición de la Dirección General de Asuntos Internaos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Pedí la destitución del jefe de la Policía Bancaria, del subsecretario, la pedí y siempre que se actué con abuso policial vamos a estar ahí, voy a ser la primera. Entonces no sólo pedí la destitución de las personas que utilizaron, sino la destitución del jefe de la Policía Bancaria, que por cierto eh, lo conocía desde hace tiempo, pero eso no se puede permitir, no se puede permitir en esta ciudad, no puede permitirse el abuso policial y menos contra periodistas, estoy en contra de eso y por eso el jefe Blanco, entre otras razones, fue destituido”, puntualizó la gobernadora.

A su vez y por medio de tarjeta informativa, la dependencia encabezada por el secretario Omar García Harfuch puntualizó que “derivado de los hechos ocurridos el día de ayer –ocho de marzo– en las instalaciones de la estación Hidalgo de la Línea 3 del Metro CDMX, y por instrucciones de la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el Comisario Jefe José Arturo Blanco Hernández, que ocupaba el cargo de Director General de la Policía Bancaria e Industrial, fue destituido. Al frente de la Policía Bancaria e Industrial se encuentra el Comisario Jefe Elpidio De la Cruz Contreras”.

Se acotó que por el incidente registrado entre policías de la Bancaria e Industrial, manifestantes y periodistas gráficas en dicha estación, la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría tomó conocimiento, identificó al mando que dio la instrucción de detener a las mujeres quien ya fue suspendido; ya hay una carpeta de investigación y se toma la declaración de los policías que participaron en los hechos. Se destacó que las cuatro personas afectadas fueron contactadas por personal de Asuntos Internos para que presentaran su denuncia correspondiente e integrar la carpeta de investigación.

Finalmente, la Secretaría refrendó su compromiso con la ciudadanía de no tolerar actos contrarios a los principios y valores que rigen esta Institución; de investigar y sancionar al personal que cometa actos de corrupción, abuso policial o actúe fuera de los protocolos, a través de Asuntos Internos y, en su caso, con la Fiscalía General de Justicia.

Comparte esto: Tweet



Imprimir