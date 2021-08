Nueva York en estado de emergencia tras llegada de “Henri”

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, declaró estado de emergencia para Nueva York y Connecticut y ordenó la asistencia federal para enfrentar la emergencia como resultado del paso del huracán Henri por la costa noreste.

A pesar de que Henri perdió fuerza y se convirtió en tormenta tropical, mantiene vientos máximos sostenidos de 110 km/h, por lo que sigue siendo una amenaza ante la posibilidad de que genere marejadas ciclónicas, inundaciones y ventarrones destractivos, afirmó el Centro Nacional de Huracanes.

Long Island es la zona que se prevé reciba el mayor impacto de la tormenta, que se espera continúe su paso hacia el norte antes de llegar a Connecticut y otros estados de la costa noreste.

Antes de su llegada, ya Henri ha causado fuertes lluvias y tormentas eléctricas que han causado inundaciones repentinas en toda el área de Nueva York.

La acción del presidente autoriza al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a coordinar esfuerzos de ayuda en casos de desastre para “aliviar las dificultades y el sufrimiento causado por la emergencia” en las zonas más impactadas, indica el comunicado de la Casa Blanca.

Here are the 11 AM EDT Key Messages for #Henri pic.twitter.com/U9K8uXtmh8

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 22, 2021