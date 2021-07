Notifican a Ulises Ruiz y Nallely Gutiérrez expulsión del PRI

Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca por el PRI, informó este miércoles que fue notificado de la solicitud de expulsión del instituto político e indicó que se defenderá en los tribunales.

Hoy fui notificado de la solicitud de expulsión del PRI nacional ordenada por Alejandro Moreno, con un montaje de prensa que lo evidencia”, publicó en Twitter.

Ruiz indicó que siendo una instrucción se defenderá en los tribunales, pues la resolución del partido ya fue ordenada, y señaló que “a falta de argumentos, la fuerza bruta”.

Ruiz, junto con Nallely Gutiérrez, encabezó a finales de junio una protesta y un plantón en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Ciudad de México, para exigir la renuncia de Moreno, dirigente nacional priista.

Gutiérrez denunció, a través de Twitter, que Moreno está incumpliendo las medidas preventivas que tiene dictadas, y pone en riesgo inminente a su familia al ir a notificarle la expulsión con cámaras a su domicilio, exponiendo públicamente donde vivo.

Lo responsabilizo de cualquier agresión o daño que se suscite contra mi familia. La vez anterior que me citaron en mis oficinas no acudieron y ahora arma un nuevo montaje, exponiendo a mi familia!! Hay límites Alejandro, con mi familia no! ¡Ni contra mi integridad física!”, publicó.

Gutiérrez indicó que ampliará su denuncia realizada en días pasados por amenazas contra Moreno y ampliará su declaración por el tema de violencia política en razón de género.

Gutiérrez, junto con Ruiz, fue denunciada penalmente por la dirigencia priista después de un enfrentamiento registrado el 29 de junio, unas horas después de la toma de las instalaciones del PRI, en donde resultaron dos personas heridas, una de ellas por arma de fuego.

