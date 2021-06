Nombran a Liz Adriana Salgado presidenta del DIF en Guerrero

La gobernadora electa del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, nombró a su hermana, Liz Adriana Salgado como próxima presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) estatal.

“La ingeniera Liz Adriana Salgado Pineda, mi hermana, es quien nos va a apoyar en esa noble labor”, comentó la gobernadora electa de Guerrero.

Evelyn Salgado fue la segunda opción para encabezar la elección por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de que el Instituto Nacional Electoral cancelara la candidatura a su padre, Félix Salgado Macedonio.

Tampoco descartó que quienes participaron en la elección interna de Morena para la candidatura formen parte de su gabinete.

Salgado Pineda dijo que aún no han sido definidos los nombres de quienes integrarán su gabinete, no obstante reiteró que será paritario, la mitad estará integrado por mujeres y la otra mitad por hombres, y deben ser personas comprometidas con la Cuarta Transformación.

“En cuanto se tengan se van a dar a conocer a toda la ciudadanía y a los medios de comunicación. Pero sí tenemos claros los perfiles, tienen que ser hombres y mujeres comprometidos con la Cuarta Transformación, que sigan los ideales de no mentir, no robar y no traicionar a nuestro pueblo. Este será un nuevo gobierno que se va a regir por directrices ideológicas, como ética, austeridad republicana y rendición de cuentas claras a la gente”, expuso en declaraciones después de la primera de dos actividades programadas en Acapulco, en lo que ha sido denominada la gira del agradecimiento.

