No tengo injerencia en caso Rosario Robles, es un asunto que lleva la FGR: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no tiene “injerencia” dentro del caso de Rosario Robles, pues dicho asunto es manejado directamente por la Fiscalía General de la República (FGR).

“En este caso no tengo injerencia, esto es un asunto que lleva la Fiscalía. (…) Yo no estoy involucrado, esto corresponde a la Fiscalía, ellos recibieron denuncias y están llevando a cabo todo este proceso. Lo mismo en el caso del abogado Collado, es lo mismo”, señaló.

Explicó que en las mismas circunstancias se encuentra el abogado Juan Collado, quien ha ofrecido ser testigo protegido siempre y cuando haya una garantía presidencial de que se va a respetar algún tipo de acuerdo.

En la conferencia mañanera, el mandatario sostuvo que no se involucrará en los casos, sin importar si se trata de testigos protegidos o no, pues es el poder judicial el que debe de respetar los acuerdos a los que se llega con los detenidos.

“Mi respuesta es no. No es decirle a Juan Collado ‘a ver tú relación con Salinas, habla y así intervenimos’. No, eso es inmoral, no lo puede hacer el Presidente de México, eso corresponde a la Fiscalía y tiene que ser en el marco de la legalidad”, comentó.

Indicó que si interviniera en estos casos se perdería la autoridad del Presidente, sin embargo, señaló que esta situación es diferente en el caso de Alonso Ancira, ya que “se defraudó al pueblo, sí se afectó la Hacienda Pública”. Por ello, sólo haría declaraciones sobre Rosario Robles “en el caso que se trate de fondos públicos”.

Indicó que sería inmoral cualquier intervención del presidente en estos casos porque las investigaciones están a cargo de la FGR y se tienen que resolver en el marco de la legalidad y «nada de acuerdos en lo oscurito, nada de concertaciones» porque se perdería la autoridad del Presidente.

Finalmente, informó que la próxima semana se dará a conocer todo lo que han obtenido el Ejército, la marina y la FGR de decomisos a la delincuencia.