No seremos rehenes de compra de vacunas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México no comprará por ahora vacunas COVID para niños, hasta que se analice científicamente si lo requieren.

Durante su conferencia matutina, el mandatario aseguró que las farmacéuticas sólo quieren hacer negocio y estar vendiendo siempre vacunas para todos.

“Tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requieren o no se requieren, no estar sometidos, subordinados a que las farmacéuticas sean las que nos digan que falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños”, agregó.

López Obrador aseguró que México no será rehén de las farmacéuticas, pero que acatará lo que digan los científicos al respecto y los organismos internacionales de la salud.

“Si se requiere, entonces se adquiere, pero si no no, porque se nos va a volver una ola mundial de demanda porque muy bien podrían, como se trata de mucho dinero, espantarnos diciendo ‘que barbaridad los niños sin vacuna, están en estado indefensión y hay que vacunarlos y comprarles la vacunas’, no vamos a ser rehén de eso”, afirmó.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...