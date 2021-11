“No quiero excusas”: AMLO respecto a falta de medicamentos

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ya no aceptará “pretextos” en el desabasto de medicamentos y les exigió resolver el tema a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El mandatario dijo que no estará tranquilo hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos y atención; esto durante el anuncio del “Plan de apoyo para Colima”.

“Esto va para Juan Ferrer, para el doctor Alcocer: Yo no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos sin medicamentos para atender a enfermos”, les dijo frente al resto del gabinete federal.

Dijo que deben surtir todas las medicinas, “hasta las más difíciles de conseguir”.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...