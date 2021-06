No politizar tragedia de Línea 12 del Metro: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por no seguir politizando la tragedia de la Línea 12 del Metro, aunque se pronunció a favor de investigar y sancionar a los responsables.

Consultado en su conferencia mañanera sobre contratos costosos y en dólares que siguen estando vigentes, con sobrecostos y rentas exorbitantes López Obrador incluso se dijo a favor que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) los indague.

No obstante, señaló que esa estrategia se usó para manipular el voto.

“Sí, y a todos (que investiguen), la investigación de este tema corresponde a la Fiscalía, y hay que esperar a que la Fiscalía dé una respuesta formal, nada más no politizar, no seguir sacando raja, porque eso se usó mucho en la víspera de las elecciones, por eso muchos se confundieron, se usó lo de la tragedia del tren de Tláhuac, el Metro de Tláhuac”.

“Porque nuestros adversarios no tienen escrúpulos de ninguna índole, para ellos el fin justifica los medios, ellos querían derrotarnos, que no alcanzáramos la mayoría en la Cámara de Diputados y se lanzaron con todo, nada más que no pudieron, sin embargo, la campaña fue incesante, profunda, perversa, en todos los medios de información, y en redes sociales y con llamadas telefónicas y todavía sigue”, mencionó.

