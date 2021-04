No podemos permitir más asesinatos de migrantes: Marcelo Ebrard

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que México no puede volver a permitir crímenes como los de Victoria Esperanza Salazar Arriaza y Elvin Mazariegos Pérez, ciudadanos de origen salvadoreño y guatemalteco

Victoria fue asesinada, el sábado pasado, por el abuso de la policía de Tulum, Quintana Roo, para arrestarla. El lunes, Elvin recibió un disparo de un soldado que abrió fuego contra personas en un automóvil en un puesto de control en Chiapas.

Ebrard asistió ayer al Foro de Igualdad Global realizado en el Centro Cultural Los Pinos, fue entrevistado luego de la clausura de la Conferencia Global, condenó los dos asesinatos e informó que los perpetradores ya habían sido objeto de proceso penal.

“Para el caso del ciudadano guatemalteco que ya hubo un acuerdo de reparación del daño, y por supuesto hubo una reacción inmediata, esas acciones no las podemos permitir. Y este individuo (el militar responsable) ya está sujeto a proceso penal. Y lo mismo digo en el asunto de la salvadoreña, que desgraciadamente perdió la vida en un acto que es impresionante y que debemos no sólo condenar sino garantizar que no se repita”.

Confió en que Estados Unidos pronto enviará su respuesta a México sobre las medidas con las que trabajará para atender y resolver la crisis migratoria en la región luego de que delegaciones de ambos países se reunieran en el ministerio la semana pasada sobre el tema que habían mantenido las relaciones externas.

Sobre las denuncias presentadas la semana pasada sobre la detención de decenas de niños extranjeros en estaciones del Instituto Nacional de Migración, las cuales están prohibidas por ley, dijo que se debe trabajar para establecer instalaciones adecuadas para los menores.

