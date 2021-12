No ofrecerán mi cabeza a AMLO: Carlos Ahumada

Desde su natal Argentina, en mensaje claro y contundente, el empresario Carlos Ahumada Kurtz puntualizó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que no logrará su empeño de extraditarlo a México para “ofrecer su cabeza” al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estima no se ha recuperado del mal que le causó el hecho de que su secretario particular, René Juvenal Bejarano Martínez, y el exdelegado en Tlalpan, Carlos Imaz, exesposo de Claudia, fueran exhibidos recibiendo ilegalmente fajos de billetes.

“Como dice el presidente López Obrador: Amor y paz, eso es lo que quiero y por favor dejen en paz a mi familia. He cumplido y cumpliré el pacto de silencio que hice, en 2017, con López Obrador, pero por favor déjenos en paz”, puntualizó el empresario en entrevista concedida al noticiario de Ciro por la Mañana, en la que puntualizó que la petición de su extradición hecha por autoridades mexicanas pasó a la Corte Suprema de Justicia de Argentina, la que comprobará, según él, que no cometió delito alguno.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...