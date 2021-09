No habrá incremento de presupuesto para alcaldías en este 2021: Sheinbaum

La jefa d gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que no habrá un aumento de recursos para las alcaldías y negó la versión donde aseguran que el gobierno capitalino los está dejando sin recursos para ejercer su labor a partir de octubre de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) formado por partidos de oposición.

La mandataria capitalina señaló en su conferencia de prensa que los nuevos alcaldes tienen que revisar lo que está garantizado, que es el salario de los trabajadores y hay que revisar la situación de cada una de las alcaldías.

“Lo que sí no hay, ni para el Gobierno central ni para ninguna otra entidad, es un incremento en los recursos porque, sencillamente, no hay recursos; no es que tengamos una caja guardada –como también hacían en los gobiernos anteriores–, es todo transparente: están los recursos, están los ingresos, están los egresos y está el presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México”, expresó Sheinbaum.

Este lunes los alcaldes de oposición acusaron que las autoridades capitalinas se encuentran haciendo “todo lo posible” para dejarlos “sin recursos” para iniciar sus gobiernos el próximo 1 de octubre. Según el alcalde electo de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, el gobierno se ha dedicado a realizar múltiples contrataciones en los últimos meses para dejar a la alcaldía sin presupuesto.

Asimismo, realizó un llamado a todos los contratistas a no aceptar dichos acuerdos. “Queremos también advertir a todos los contratistas que no se presten al saqueo de la alcaldía, a estas adquisiciones de último momento que lo que buscan es dejarnos sin recursos”, dijo.

Los alcaldes advirtieron que auditarán los procesos de adquisiciones realizados en los meses posteriores a las elecciones del pasado 6 de junio así como en el periodo de transición para detectar permisos y/o trámites ilegales.

Por su parte, Sheinbaum realizó un llamado a los alcaldes para que se pongan a trabajar en sus planes de gobierno por los próximos tres años en vez de criticar los cambios en su gobierno.

“Es decir, son cambios del Gobierno de la Ciudad, no tiene absolutamente nada que ver con las alcaldías, son para fortalecer el trabajo del Gobierno de la Ciudad, no tiene que ver con los nuevos alcaldes”, dijo.

Finalmente, aseguró que habrá trabajo institucional y coordinado con todos los alcaldes sin importar el partido. “Siempre ha habido, quien invitó a los nuevos alcaldes y alcaldesas al Informe de Gobierno fui yo”, señaló.

