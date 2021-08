No es obligatoria: AMLO sobre carta compromiso de regreso a clases

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la carta compromiso de los padres para el regreso a clases de sus hijos, la cual no será obligatoria.

El mandatario la calificó de ser parte de la burocracia y autoritarismo del periodo neoliberal.

De haberlo consultado al respecto, la habría rechazado, dijo en su conferencia mañanera.

“Acerca de la carta, también no es obligatoria. Si van los niños y no llevan la carta, no le hace. Es que nosotros todavía aquí tenemos que enfrentar esta concepción burocrática y autoritaria que se heredó del periodo neoliberal”, dijo en la ‘mañanera’.

Asimismo, remarcó que si la SEP lo hubiera consultado, ”hubiese dicho no”.

Así que esa fue sólo una decisión de la dependencia que encabeza Delfina Gómez.

Y se pronunció por la necesidad de limpiar al Gobierno “de las concepciones burocrática, de la corrupción e ineficiencias”.

Resalta que la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que no regresará a clases y que hará una consulta entre los padres de familia, para saber, entre si quieren regresar a clases en medio de la pandemia, sin vacunas a toda la población y con la firma de una carta compromiso para enviar a sus hijos a las aulas de manera presencial.

Para la CNTE se requiere decreto presidencial para el retorno, así como se hizo para la suspesión de las mismas, y señaló que los únicos responsables de la apertura de las escuelas serán el presidente, los secretarios de Educación de todo el país, los gobernadores y la Secretaría de Salud.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...