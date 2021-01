Niega Sánchez Cordero ante Conago que la estrategia de vacunación contra Covid 19 se haya politizado

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero informó a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores que la estrategia de vacunación del gobierno federal contra Covid-19 avanza y negó que ésta se haya politizado.

Sus declaraciones se contradicen con las del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, presidente de la comisión de Salud de la Conago quien hace cinco días declaró el descontento de una parte de los mandatarios estatales por la conformación de las brigadas de vacunación.

Además, dos semanas atrás los gobernadores pidieron a la exministra no ser marginados de esta estrategia de salud.

Aunque la reunión virtual que sostuvieron fue privada, la ex ministra de la Corte informó en su cuenta de Twitter que su mensaje fue «no es tiempo para obtener réditos políticos ni para dividir a la población».

Pese a que hace una semana la funcionaria federal anunció que invitaría a la reunión a los gobernadores que integran la Alianza Federalista, éstos no estuvieron presentes. Ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro acudió a Palacio Nacional a una reunión con el presidente López Obrador y según declaró en su cuenta de Twitter, ésta fue positiva porque se garantizó la vacunación del personal de salud en esa entidad; también agradeció la mediación de Sánchez Cordero para concretarla.

La exministra llamó a la Conago a la unidad «la certeza no lo hace una vacuna sino el trabajo en equipo… Estoy llamando a seguir trabajando juntos a los representantes de los 3 niveles de gobierno, no hacerlo retrasará el esquema de vacunación y causará un acceso diferenciado a la población», dijo.

Me da gusto que no se haya politizado está campaña de vacunación» y ofreció seguir siendo puente de comunicación con el Ejecutivo. Informó también de la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial para financiar y establecer una mesa técnica con el fin de incluir en el plan de vacunación a personal no sanitario que sigue trabajando en servicios esenciales como supermercados, tiendas o gasolineras, entre otros. Finalmente adelantó que, frente al relevo de la presidencia de la Conago, la próxima titular será la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

