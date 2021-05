Niega gobierno de CDMX recursos para IECM

Ante el llamado que hizo el presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez Miranda, al gobierno capitalino para que autorice una ampliación presupuestal por un monto de cerca de 588 millones de pesos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que no será posible otorgar un incremento al IECM, pues no ha habido más ingresos en la capital de los que se tenían estimados, no obstante, aseguró que no se pone en riesgo la elección.

“Como lo hemos explicado en otras ocasiones, el presupuesto de egresos de la Ciudad de México es muy claro y establece que ese es el monto que tienen de presupuesto y que, si hay más ingresos, se les dará más. Ahora se presenta la cuenta pública en estos días y no habido más ingresos de los que se tenían establecidos, pues bajo este marco de ley pues no se puede otorgar más presupuesto”, expuso.

La funcionaria, consideró que puede hacerse una combinación de presupuestos del Instituto Nacional Electoral (INE) y el IECM, pues recordó que las votaciones en estos casos, como fue en 2018, hay una sola casilla, “ya no es como antes que había una casilla del instituto local y otra casilla del federal, entonces creemos que ahí puede haber importantes combinaciones de presupuesto entre el instituto nacional y el instituto local.

“Y no es que no queramos dar el presupuesto, es que nosotros estamos regidos por una ley y además, pues de acuerdo a los ingresos que tiene la Ciudad, pero no se pone de ninguna manera en riesgo la elección”, dijo y comentó que estarán respondiendo a las acciones jurídicas que promueva el IECM.

Mario Velázquez Miranda, señaló el viernes pasado que, ante la falta de una respuesta positiva del gobierno local a la solicitud de ampliación presupuestal del IECM, el pasado 2 de abril este instituto presentó un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de contar con los recursos suficientes para atender cada una de las labores encomendadas por la ley, y frente ante esta situación, la Administración Pública capitalina determinó promover una controversia constitucional que está curso.

