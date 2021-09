Niega AMLO problemas en relación con EE.UU. por invitación al presidente de Cuba

Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que la relación con Estados Unidos es de respeto y negó tener problemas con éste por haber invitado al presidente de Cuba a México, Miguel Díaz-Canel a los festejos de la Independencia.

«México es sinónimo de amistad», dijo y aseguró que es consecuente con el que ninguna nación puede someter a otro país.

Apuntó que no tendrá gusto la oposición de ver esa confrontación

“No hay ningún problema, quisieran nuestros adversarios los conservadores que nos peleáramos, pero se van a quedar con las ganas, no va a a ser así. Que no les gustó que se invitara al presidente de Cuba, pues no tienen razón, nosotros tenemos muy buena relación con el Gobierno de Cuba, como tenemos buena relación con el Gobierno de Estados Unidos”, dijo.

Añadió que la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en su mayoría está a favor de levantar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y México por ello es consecuente con su postura.

“Nosotros somos consecuentes porque no se trata una vez de decirlo una vez, cumplir con el expediente y ya, se trata de que no se permita lo que consideramos es una injusticia, porque ningún pueblo tiene derecho a bloquear o someter a otro pueblo, ninguna nación puede someter a otro país. Eso fue lo que sucedió”, recalcó.

“Nos ajustamos a los principios de política exterior que establece nuestra Constitución, no se debe olvidar que México es un país libre, independiente y soberano. Si antes ninguneaban al Gobierno de México desde el extranjero, eso es otra cosa, eso es historia, ahora hay una nueva situación, una nueva realidad y a México se le respeta en todo el mundo, como nosotros respetamos también a todos los países”, dijo.

