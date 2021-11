Niega AMLO haber intervenido en caso Lozoya, pero ve bien decisión de la FGR

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber intervenido para dar prisión preventiva a Emilio Lozoya, además pidió tenerle confianza a la Fiscalía General de la República (FGR).

El presidente tomo a bien la decisión que fue tomada por la fiscalía de pedir prisión preventiva para el ex funcionario que fue captado comiendo en un restaurante de lujo hace unas semanas, pese a estar bajo proceso en libertad, y aceptada por un juez.

“Veo bien lo que hace la fiscalía y en este caso es la fiscalía, son los que determinaron que se quedara este señor”, señaló.

El mandatario aseguró que hay independencia por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero y que nunca le ha girado instrucciones pues podría correr el riesgo de que le dijera que no, por su autonomía.

“No, yo no doy instrucciones en ese sentido, además la fiscalía es autónoma estoy hablando de la integridad del fiscal. Imagínense yo recomendando algo al fiscal, primero nunca lo haría, nunca lo he hecho, ni con los periodistas que más me atacan. Vienen a veces los dueños de os medios, vienen a enseñarme, a decirme se esta pasando, buscando que yo les diga: Sí pero para qué lo tienes ahí, nunca jamás”.

