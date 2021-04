Negligencia de mandos de PBI, pone en riesgo la vida de elementos

Debido al pésimo estado del parque vehicular, se registro el siniestro en el que perdió la vida un elemento de PBI, en tanto otro se encuentra al borde de la muerte.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Debido a la negligencia por parte de mandos de la Policía Bancaria e Industrial, desde su director general el Comisario Jefe, Elpidio De La Cruz Contreras con indicativo ALAMO, están poniendo en riesgo la vida de los elementos, ya que hacen caso omiso de los puntos que se trataron durante el paro laboral, entre esos punto era el cambio del parque vehicular así como la reapertura del servicio médico Marruecos que se encuentra en la colonia Romero Rubio que fue cerrado por el ex director con indicativo Puma, mismo que fue cesado de su cargo por el robo multimillonario a PBI. Teniendo como consecuencia el siniestro registrado este miércoles, que por falla mecánica de la unidad, en la calle cuartel y prolongación 16 de septiembre colonia, Contadero Alcaldía de Cuajimalpa, donde perdió la vida un elemento y otro se encuentra grave,

En ese contexto señalaron los denunciantes que, Gerónimo López Marcial sub director del Sector M PBI con indicativo GAMA 14, informo que venían abordo de la unidad MX-221-Z2 a supervisar al personal PBI comisionado en las residencias contadero del sector G. Dejando la unidad sobre la calle Cuartel la cual está sobre la pendiente y que si quedo parada, al arrancar la unidad y ver que no tenía compresión el motor para librar la pendiente calle, ordena a los compañeros a empujarla, en eso el peso de la unidad les gana y al intentar frenar Gama 14 se pone nervioso y al no frenar de manera adecuada se les va encima a los compañeros ocasionando el deceso de uno y lesiones en el cuerpo al otro.

Yéndose la unidad MX-221-Z2 hacia la Barranca impactándose con un árbol (saliendo ileso el Inspector Gerónimo López Marcial, menciona el inspector que ya había reportado el mal estado de la unidad a su jefe de Sector y a su Subdirectora Operativa Zona Poniente Comisaria Romelia Olmedo Victoria quien de manera altanera le dijo: HAS LO QUE TENGAS QUE HACER «ALAMO» (DIRECTOR GENERAL PBI) NO VA A CAMBIAR UNIDADES POR COMPLACER A LA BOLA DE PENDEJOS QUE SE MANIFIESTEN. Los elementos de la institución denunciaron que el director PBI y su compadre Juan Manuel llegaron horas después a negociar con el MP donde se abrió la Carpeta de Investigación, CI-FICUJ-/CUJ-2/UI-1 C/D/ 00101/04-2021, bajo el rubro de Homicidio culposo

Mencionaron los denunciantes, que los mismos mandos se presentaron para cuadrar la muerte del compañero, y que quede impune ya que ellos mismo serían involucrados por la negligencia del parque vehicular obsoleto, ya que se compone de vehículos reutilizados por la policía preventiva y pasados a PBI, a lo cual solo los pintaron pero las máquinas y su funcionamiento es pésimo. Dichos mandos han hecho caso omiso sobre el cambio de parque vehicular sino de igual forma la apertura de la unidad médica Marruecos, así como la negación a las vacunas Covid-19, del personal médico que lleva prometiendo desde su llegada y al día de hoy siguen enfrentando a la pandemia.

También mencionaron que el pago a pensionados que ya cumplieron su tiempo en la institución sigue demorado su liquidación, siendo que el sub secretario de operación policial se había comprometido con el personal que se manifestó indicando que todos y cada uno de los puntos del pliego serían aplicados de manera inmediata mismo que, a hecho caso omiso el jefe ALAMO director actual de la institución.

Finalmente aseguraron que tanto los mandos y la gente tropa, están en descontento por el autoritarismo y tráfico de influencias que está manejando el director general con su compadre comisario Juan Manuel Vázquez Márquez quien, ha sido pieza clave de las pésimas decisiones que están ocurriendo en la institución, por lo que solicitaron de manera urgente intervención de la jefa de gobierno y del secretario Omar Hamid García Harfuch, ya que le siguen ocultando violaciones que ocurren en la institución y pedimos justicia por el compañero que ha dejado a una familia desamparada. No somos un número, somos trabajadores y exigimos justicia para el compañero.

