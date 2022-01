Negarle a Morena devolver parte de su financiamiento, es negarle al pueblo el acceso a la vacunación

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, exhortó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a sesionar a la brevedad y aceptar la devolución de 547 millones 726 mil pesos para alcanzar los 800 millones a los que el partido guinda se comprometió a entregar para contribuir con la compra de vacunas para el COVID 19 y con ello, los consejeros demuestren que están del lado del pueblo de México.

En este sentido, y tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que resolvió que el Consejo General del INE es el único encargado de determinar si un partido político puede o no devolver parte de su financiamiento público, Delgado destacó que negarle a Morena la posibilidad de devolver parte de sus prerrogativas sería negarle a las y los mexicanos la posibilidad de tener acceso a un sistema de salud digno, ya que no existe impedimento legal para no aceptar la devolución.

“La resolución del Tribunal Electoral es clara, el Consejo General del INE es quien tiene la última palabra sobre si acepta o no que nuestro partido devuelva parte de su financiamiento público. Hacemos un llamado a los consejeros a que dejen los pretextos burocráticos, es absurdo que no quieran aceptar la devolución cuando no hay ninguna disposición de ley que impida que un partido reintegre recursos. Los invitamos a tomar una decisión pensando en la salud de las y los mexicanos”, sostuvo el líder morenista.

