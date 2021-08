Necesitan INE Y TEPJF renovación tajante: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) requieren una renovación tajante de sus miembros.

En su conferencia mañanera, luego de que el Tribunal Electoral quitara tres diputaciones federales a Morena, el mandatario federal indicó que enviará una iniciativa de reforma a estos órganos autónomos.

“Sí, cambio completo, renovación tajante. No se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio».

López Obrador aseguró que «no es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país”.

Puntualizó que él no puede aceptar que el Tribunal Electoral esté al servicio de la partidocracia,» de los que lo pusieron, de los que nombraron a sus integrantes”.

«El comportamiento TEPJF es faccioso, pues manejan la ley a su antojo, ni siquiera dependen del poder judicial, eso es una pantalla. Son completamente autónomos e independientes, pueden hacer lo que quieran, no dependen del Poder Judicial en estricto sentido, en la formalidad sí, entonces hay que cambiar”.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...