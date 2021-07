Necesario regreso a clases, ya no es posible tener a los niños encerrados en casa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por el regreso a clases presenciales en las escuelas, pues dijo que los menores de edad ya no pueden seguir encerrados ante la pandemia, además de que ahora los riesgos no son mayores.

«No hay riesgos mayores para niños y adolescentes y se puede tener un buen control», aseguró.

Dijo que debe cuidarse la salud emocional de los niños quienes llevan varios meses en casa.

El regreso a clases, dijo el mandatario, «es la mejor terapia, ya no es posible tenerlos encerrados en las casas”.

Para ello aseguró que es necesario el retorno a las aulas el próximo mes de agosto.

«No es conveniente que se continúe con las clases a distancia».

Y añadió que «necesitamos pensar en los niños, los adolescentes y no sólo cuidarlos, que hay que hacerlo para que no se contagien, sino cuidarlos emocionalmente y la escuela es fundamental. Es necesario que regresen los niños a la escuela, es la mejor terapia para todos, desde luego no es por la fuerza, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho», dijo.

Cómo mandatario defenderá el regreso a clases en las aulas, resaltó, y aunque reconoció que sí hay contagios de Covid-19, «no hay riesgos mayores para niños y adolescentes y se puede tener un buen control; no debe ser ese el pretexto o excusa.»

A nivel mundial «casi todos los países tienen abiertas las aulas», contrario a lo que pasa en México donde «ha tenido cerrada la educación presencial y eso no es bueno; ya no podemos seguir con las escuelas cerradas y tenemos que aplicarnos todos».

Serán los padres de familia, autoridades educativas, municipales y del gobierno federal, quienes junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP), alisten un plan para el retorno a las aulas.

